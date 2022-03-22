Диетолог Калинчев рассказал о вреде суши и роллов для организма

23 марта 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

В роллах из сырой рыбы могут находиться паразиты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Роллы и суши с сырой рыбой в составе опасно употреблять из-за возможности инфицирования паразитами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Роллы и суши — это вредный продукт из-за опасности встречи с паразитами, которыми сырая рыба может быть инфицирована. Так как мясо в этих продуктах термически не обрабатывается. То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов —паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти „пальцем в небо“», — объяснил Алексей Калинчев. В беседе с URA.RU терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева добавила, что васаби и имбирь помогают нейтрализовать в роллах и суши наличие вредных микроорганизмов. «Острые добавки к роллам и суши нейтрализуют микроорганизмы, все обезвреживают. Если люди находятся на диете, у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, конечно, васаби и имбирь им не желательны. Им лучше употреблять горячие, обработанные роллы, овощные или с вареными продуктами», — подчеркнула она. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роллы и суши с сырой рыбой в составе опасно употреблять из-за возможности инфицирования паразитами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Роллы и суши — это вредный продукт из-за опасности встречи с паразитами, которыми сырая рыба может быть инфицирована. Так как мясо в этих продуктах термически не обрабатывается. То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов —паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти „пальцем в небо“», — объяснил Алексей Калинчев. В беседе с URA.RU терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева добавила, что васаби и имбирь помогают нейтрализовать в роллах и суши наличие вредных микроорганизмов. «Острые добавки к роллам и суши нейтрализуют микроорганизмы, все обезвреживают. Если люди находятся на диете, у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, конечно, васаби и имбирь им не желательны. Им лучше употреблять горячие, обработанные роллы, овощные или с вареными продуктами», — подчеркнула она.