Евгений Куйвашев соберет оргкомитет по празднованию юбилея Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 марта проведет закрытое заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Источники URA.RU говорят о двух обсуждаемых сценариях, по которым может пройти совещание, и один из них — негативный.

Согласно первой версии, которую пересказал собеседник в городских структурах, на встрече будет поднят вопрос о вынужденной экономии — власти готовятся к сокращению списка мероприятий к 300-летию. «Прежде всего, речь идет о праздниках», — сказал инсайдер, добавив, что руководство города якобы рассчитывает на дополнительную поддержку от региона и федерального центра (ранее на такую просьбу пошел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, чей город празднует 300-летие в этом году).

Впрочем, другой информированный источник заявил URA.RU, что это не так. «Экономить или сокращать просто нечего — значительная часть из того большого списка мероприятий выполнена или находится в стадии активной реализации (в первую очередь стройки). Поэтому никаких значительных корректировок в планы не будет», — объяснил собеседник. Комментарий свердловского департамента информполитики к моменту публикации URA.RU получить не удалось.

300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в 2023 году, организация юбилея ведется на протяжении последних пяти лет — подготовку контролируют администрация президента Владимира Путина и правительство РФ. К празднованию неофициально привязано проведение летней Универсиады, которое оказалось под угрозой отмены. Предыдущие два дня рождения Екатеринбурга — в 2021 и 2020 годах — отмечались в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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