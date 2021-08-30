300-летие Екатеринбурга отметят на стадионе. «Это архисложная задача»

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Матч чемпионата России между командами
«Екатеринбург Арена» примет 300-летие города Фото:

Основной площадкой Дня города-2023 (в год, когда будет отмечаться 300-летие уральской столицы) будет «Екатеринбург Арена», сообщил мэр Алексей Орлов на заседании совета неравнодушных горожан. По его словам, День города совпадет с закрытием Универсиады (19 августа).

«Основной площадкой празднования Дня города будет „Центральный стадион“ (так ранее называлась „Екатеринбург Арена“ — прим. URA.RU). Как это будет выглядеть, мы сегодня с дирекцией отрабатываем. Совместить эти два события [День города и финал Студенческих игр] — задача архисложная. С учетом того большого количества гостей, которое мы обсуждаем», — анонсировал Орлов.

Последние два года День города в Екатеринбурге отмечался в онлайн-формате — из-за пандемии коронавируса. Как будет проходить праздник в 2022-м, власти пока не загадывают.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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