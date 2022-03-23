В ФНС радикально сократили срок получения налоговых вычетов

В ФНС сократили время проверки деклараций по налоговым выплатам для россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Срок проверки деклараций граждан России для получения налоговых вычетов сократился с трех месяцев до 15 дней. Соответствующее распоряжение разослало руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) в налоговые инспекции страны.

«ФНС разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов», — пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники. Указание касается социальных вычетов, на проверки которых ранее давалось три месяца и еще месяц — на перевод средств.

Помимо этого, нововведение сократит рассмотрение имущественных вычетов, на проверку которых отводился месяц и 15 дней на зачисление возврата. В пресс-службе ФНС изданию подтвердили сокращение времени камеральных проверок.

Ранее экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова рассказала, как получить налоговый вычет в 2022 году. Для этого, по ее словам, необходимо заполнить декларацию и подать ее в федеральную налоговую службу (ФНС). Также можно обратиться лично в ФНС с заявлением и документами, подтверждающими право на вычет.