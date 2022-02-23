Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в 2022 году

Для получения налогового вычета нужно собрать документы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию и подать ее в федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом рассказала экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова в своей группе «Юридические Тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

«С этого года появились два варианта, которыми можно воспользоваться. Первый — как и раньше, собрать документы, заполнить декларацию и обратиться в ФНС на следующий год после того, как были оплачены лекарства, лечение и т. д. Те, у кого есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, могут подать декларацию и документы через него», — написала Сивакова.

Также можно обратиться лично в ФНС с заявлением и документами, подтверждающими право на вычет. Можно вернуть деньги за оплату лечения и лекарств, обучение, занятия спортом, напомнила Сивакова.

Ранее юрист Виктор Андреев рассказал, как вернуть деньги за лечение коронавируса. По его словам, россияне могут получить деньги за оплату услуг в медицинской организации, если у учреждения есть лицензия. Та же мера распространяется на аптеки в части покупки рецептурных препаратов. В начале года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения налогового вычета для компаний за инвестиции в образование, сообщает «Ридус».

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