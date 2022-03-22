В Новом Уренгое в пожаре погибли три человека

В результате возгорания жилого вагона в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«В 21:52 по местному времени 22.03.2022 в городе Новый Уренгой, на улице Кленовая, произошло возгорание жилого вагона. В 23:22 пожар был ликвидирован», — сообщается на сайте МЧС России. По сведениям ТАСС, на месте пожара обнаружены тела троих мужчин.
Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огнем поврежден жилой вагон площадью 27 квадратных метров.
В результате возгорания жилого вагона в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21:52 по местному времени 22.03.2022 в городе Новый Уренгой, на улице Кленовая, произошло возгорание жилого вагона. В 23:22 пожар был ликвидирован», — сообщается на сайте МЧС России. По сведениям ТАСС, на месте пожара обнаружены тела троих мужчин. Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огнем поврежден жилой вагон площадью 27 квадратных метров.