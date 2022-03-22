22 марта 2022
21 марта 2022

В Новом Уренгое в пожаре погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, Мчс россии
Пожар произошел в дачном поселке Нового Уренгоя Фото:

В результате возгорания жилого вагона в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 21:52 по местному времени 22.03.2022 в городе Новый Уренгой, на улице Кленовая, произошло возгорание жилого вагона. В 23:22 пожар был ликвидирован», — сообщается на сайте МЧС России. По сведениям ТАСС, на месте пожара обнаружены тела троих мужчин.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огнем поврежден жилой вагон площадью 27 квадратных метров.

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В результате возгорания жилого вагона в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В 21:52 по местному времени 22.03.2022 в городе Новый Уренгой, на улице Кленовая, произошло возгорание жилого вагона. В 23:22 пожар был ликвидирован», — сообщается на сайте МЧС России. По сведениям ТАСС, на месте пожара обнаружены тела троих мужчин. Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огнем поврежден жилой вагон площадью 27 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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