В Новом Уренгое в пожаре погибли три человека

Пожар произошел в дачном поселке Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате возгорания жилого вагона в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 21:52 по местному времени 22.03.2022 в городе Новый Уренгой, на улице Кленовая, произошло возгорание жилого вагона. В 23:22 пожар был ликвидирован», — сообщается на сайте МЧС России. По сведениям ТАСС, на месте пожара обнаружены тела троих мужчин.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Огнем поврежден жилой вагон площадью 27 квадратных метров.