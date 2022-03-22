22 марта 2022
21 марта 2022

Генерал МВД представил Озерску нового главного полицейского

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Михаил Скоков (слева) представил полицейским закрытого челябинского города нового начальника — Кирилла Черепенькина (справа) Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя управления внутренних дел в городе Озерске. Им стал подполковник полиции Кирилл Черепенькин, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«В управлении МВД по закрытому территориальному образованию (ЗАТО) Озерск под председательством начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова состоялось совещание. Главный полицейский Южного Урала представил нового руководителя территориального подразделения МВД. Озерское УМВД возглавил подполковник полиции Кирилл Черепенькин», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Черепенькин служит в системе МВД более 20 лет, начав милиционером в роте вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района Магнитогорска. Далее он стал оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями, «поднявшись» до замначальника полиции по оперативной работе УМВД по Магнитогорску. В декабре 2017 года был назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский».

Ранее озерский УМВД возглавлял Сергей Ревякин. Прослужив в этой должности более 10 лет, он ушел на пенсию.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя управления внутренних дел в городе Озерске. Им стал подполковник полиции Кирилл Черепенькин, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. «В управлении МВД по закрытому территориальному образованию (ЗАТО) Озерск под председательством начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова состоялось совещание. Главный полицейский Южного Урала представил нового руководителя территориального подразделения МВД. Озерское УМВД возглавил подполковник полиции Кирилл Черепенькин», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Черепенькин служит в системе МВД более 20 лет, начав милиционером в роте вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района Магнитогорска. Далее он стал оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями, «поднявшись» до замначальника полиции по оперативной работе УМВД по Магнитогорску. В декабре 2017 года был назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский». Ранее озерский УМВД возглавлял Сергей Ревякин. Прослужив в этой должности более 10 лет, он ушел на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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