22 марта 2022
21 марта 2022

В Кургане повышают стоимость проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, автобус
Пассажирам сообщили, что стоимость проезда увеличится до 33 рублей Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане на автобусном маршруте №301 планируют повысить стоимость проезда до 33 рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана.

«Сегодня ехал в автобусе №301. Кондуктор сказала, что завтра стоимость проезда повысится до 33 рублей», — рассказал горожанин, пожелавший остаться анонимным.

Запланированным повышением стоимости возмутились пользователи соцсети «ВКонтакте». Анонимные авторы постов в курганских группах также сообщили о росте цен, но не указали на каком маршруте. Под постом в группе «Инцидент Курган» представители мэрии Кургана сообщили, что уточнят информацию в Транспортном управлении. В пресс-службе городской администрации и в Союзе транспортных организаций Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать эту информацию позже.

В феврале водители и кондуктора автобусов предупредили мэра Кургана Елену Ситникову, что устроят забастовку, если у них не улучшатся условия работы. Ранее представители перевозчиков объясняли, что стоимость проезда растет из-за нерегулируемого тарифа в Кургане, повышения цен на запчасти и ГСМ, а также низкой наполняемости автобусов.

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В Кургане на автобусном маршруте №301 планируют повысить стоимость проезда до 33 рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана. «Сегодня ехал в автобусе №301. Кондуктор сказала, что завтра стоимость проезда повысится до 33 рублей», — рассказал горожанин, пожелавший остаться анонимным. Запланированным повышением стоимости возмутились пользователи соцсети «ВКонтакте». Анонимные авторы постов в курганских группах также сообщили о росте цен, но не указали на каком маршруте. Под постом в группе «Инцидент Курган» представители мэрии Кургана сообщили, что уточнят информацию в Транспортном управлении. В пресс-службе городской администрации и в Союзе транспортных организаций Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать эту информацию позже. В феврале водители и кондуктора автобусов предупредили мэра Кургана Елену Ситникову, что устроят забастовку, если у них не улучшатся условия работы. Ранее представители перевозчиков объясняли, что стоимость проезда растет из-за нерегулируемого тарифа в Кургане, повышения цен на запчасти и ГСМ, а также низкой наполняемости автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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