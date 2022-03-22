В Кургане повышают стоимость проезда в автобусах

Пассажирам сообщили, что стоимость проезда увеличится до 33 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане на автобусном маршруте №301 планируют повысить стоимость проезда до 33 рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Кургана.

«Сегодня ехал в автобусе №301. Кондуктор сказала, что завтра стоимость проезда повысится до 33 рублей», — рассказал горожанин, пожелавший остаться анонимным.

Запланированным повышением стоимости возмутились пользователи соцсети «ВКонтакте». Анонимные авторы постов в курганских группах также сообщили о росте цен, но не указали на каком маршруте. Под постом в группе «Инцидент Курган» представители мэрии Кургана сообщили, что уточнят информацию в Транспортном управлении. В пресс-службе городской администрации и в Союзе транспортных организаций Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать эту информацию позже.

В феврале водители и кондуктора автобусов предупредили мэра Кургана Елену Ситникову, что устроят забастовку, если у них не улучшатся условия работы. Ранее представители перевозчиков объясняли, что стоимость проезда растет из-за нерегулируемого тарифа в Кургане, повышения цен на запчасти и ГСМ, а также низкой наполняемости автобусов.