Пермяк продает редкую книгу с фотографиями Путина

Пермяк выставил на продажу редкую книгу «Владимир Путин. Лучшие фотографии» за 10 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito.
«Фотоальбом „Путин. Лучшие фотографии“. 223 страницы плюс два DVD-диска. В отличном состоянии, полно редких фото с первого президентского срока», — пишет автор объявления.
Как указано в книжных интернет-магазинах, альбом 2008 года выпуска содержит 300 фоторабот 33 фотографов кремлевского пула, работавших с президентом с 2000 по 2008 год. Комментарии под фотографиями сделаны самими журналистами — участниками событий. Стоит отметить, что в книжных магазинах эта книга уже не продается.
На фото запечатлены моменты из разных сфер жизни Путина
Пермяк выставил на продажу редкую книгу «Владимир Путин. Лучшие фотографии» за 10 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito. «Фотоальбом „Путин. Лучшие фотографии“. 223 страницы плюс два DVD-диска. В отличном состоянии, полно редких фото с первого президентского срока», — пишет автор объявления. Как указано в книжных интернет-магазинах, альбом 2008 года выпуска содержит 300 фоторабот 33 фотографов кремлевского пула, работавших с президентом с 2000 по 2008 год. Комментарии под фотографиями сделаны самими журналистами — участниками событий. Стоит отметить, что в книжных магазинах эта книга уже не продается.