Пермяк продает редкую книгу с фотографиями Путина

За книгу с редкими фото российского президента продавец просит 10 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяк выставил на продажу редкую книгу «Владимир Путин. Лучшие фотографии» за 10 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito.

«Фотоальбом „Путин. Лучшие фотографии“. 223 страницы плюс два DVD-диска. В отличном состоянии, полно редких фото с первого президентского срока», — пишет автор объявления.

Как указано в книжных интернет-магазинах, альбом 2008 года выпуска содержит 300 фоторабот 33 фотографов кремлевского пула, работавших с президентом с 2000 по 2008 год. Комментарии под фотографиями сделаны самими журналистами — участниками событий. Стоит отметить, что в книжных магазинах эта книга уже не продается.

На фото запечатлены моменты из разных сфер жизни Путина Avito.ru

К книге прилагается два диска Avito.ru