23 марта 2022
22 марта 2022

Пермяк продает редкую книгу с фотографиями Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
За книгу с редкими фото российского президента продавец просит 10 тысяч рублей Фото:

Пермяк выставил на продажу редкую книгу «Владимир Путин. Лучшие фотографии» за 10 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito.

«Фотоальбом „Путин. Лучшие фотографии“. 223 страницы плюс два DVD-диска. В отличном состоянии, полно редких фото с первого президентского срока», — пишет автор объявления.

Как указано в книжных интернет-магазинах, альбом 2008 года выпуска содержит 300 фоторабот 33 фотографов кремлевского пула, работавших с президентом с 2000 по 2008 год. Комментарии под фотографиями сделаны самими журналистами — участниками событий. Стоит отметить, что в книжных магазинах эта книга уже не продается.

На фото запечатлены моменты из разных сфер жизни Путина
К книге прилагается два диска

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Пермяк выставил на продажу редкую книгу «Владимир Путин. Лучшие фотографии» за 10 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito. «Фотоальбом „Путин. Лучшие фотографии“. 223 страницы плюс два DVD-диска. В отличном состоянии, полно редких фото с первого президентского срока», — пишет автор объявления. Как указано в книжных интернет-магазинах, альбом 2008 года выпуска содержит 300 фоторабот 33 фотографов кремлевского пула, работавших с президентом с 2000 по 2008 год. Комментарии под фотографиями сделаны самими журналистами — участниками событий. Стоит отметить, что в книжных магазинах эта книга уже не продается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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