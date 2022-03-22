Среди пермяков военкомат ищет контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На видеоэкранах в общественном транспорте Перми начали появляться объявления о приеме на военную службу по контракту. В видеоролике, как убедился корреспондент URA.RU, показаны кадры с армейских учений, а запись маркирована символом «Z».

«Zа Родину. Zа Победу. Zа Сильную Россию. Zадача будет Vыполнена», — говорят титры в ролике. В конце видео указаны контакты пермского пункта приема на военную службу по контракту.

Буквы Z и V стали неофициальными символами спецоперации России на Украине. В Минобороны говорили, что Z расшифровывается как «за победу», а V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путину, ее проведение стало вынужденной мерой. Глава государства отмечал, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». 18 марта по всей стране прошли митинги-концерты, на которых отмечалось восьмилетие воссоединения России и Крыма, а также была высказана поддержка российской армии. В московских «Лужниках» на концерте было более 200 тысяч участников.