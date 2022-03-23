Иммунолог Болибок пояснил, когда можно пить алкоголь после COVID

23 марта 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Алкоголь нежелательно употреблять в постковидный период Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшим COVID можно вновь начать употреблять алкоголь только после полного восстановления. Длиться период может несколько месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Любая доза алкоголя повышает свертываемость крови и наносит дополнительный ущерб внутренней стенке сосудов. Эритроциты — клетки, которые переносят кислород, при попадании в кровь даже минимальной дозы алкоголя, начинают склеиваться между собой. Этот процесс называется эритроцитарный сладж. Склеившиеся в „пачки“ эритроциты плывут по крови и там, где сосуды начинают ветвиться на капилляры, например, в головном мозге или в сердечной мышце, начинают застревать, все это накапливается, далее к ним прилипают тромбоциты, и образуются микротромбы. То есть воздерживаться от употребления алкоголя после COVID-19 желательно до полного выздоровления. Ну, а длиться это может несколько месяцев», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, еще более усугубляет ситуацию с тромбозами добавление к алкоголю еще и табака. «Никотин, который повышает тонус сосудов, то есть вызывает спазм, еще более усугубляет ситуацию. Если внутри организма образуются микротромбы, то эти мелкие тромбы будут собираться в сгустки, и будут повреждать эпителий сосудов, который и так поврежден в результате атаки коронавируса», — подчеркнул Болибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переболевшим COVID можно вновь начать употреблять алкоголь только после полного восстановления. Длиться период может несколько месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Любая доза алкоголя повышает свертываемость крови и наносит дополнительный ущерб внутренней стенке сосудов. Эритроциты — клетки, которые переносят кислород, при попадании в кровь даже минимальной дозы алкоголя, начинают склеиваться между собой. Этот процесс называется эритроцитарный сладж. Склеившиеся в „пачки“ эритроциты плывут по крови и там, где сосуды начинают ветвиться на капилляры, например, в головном мозге или в сердечной мышце, начинают застревать, все это накапливается, далее к ним прилипают тромбоциты, и образуются микротромбы. То есть воздерживаться от употребления алкоголя после COVID-19 желательно до полного выздоровления. Ну, а длиться это может несколько месяцев», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, еще более усугубляет ситуацию с тромбозами добавление к алкоголю еще и табака. «Никотин, который повышает тонус сосудов, то есть вызывает спазм, еще более усугубляет ситуацию. Если внутри организма образуются микротромбы, то эти мелкие тромбы будут собираться в сгустки, и будут повреждать эпителий сосудов, который и так поврежден в результате атаки коронавируса», — подчеркнул Болибок.