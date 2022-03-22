Пермская компания предложила новую линейку роботов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания Promobot начала производство манипуляторов и робототехнических решений для промышленности. Они должны помочь российским предприятиям с заменой оборудования в условиях санкций, говорят в компании.

«В последнее время на рынке России возникли серьезные проблемы с поставками иностранных промышленных роботов, связанные как и с уходом с рынка нескольких брендов, так и с ростом цен на оборудование и комплектующих ввиду роста курса доллара. В этой связи мы начали заниматься импортозамещением зарубежных брендов на отечественном рынке», — пояснил URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

По его словам, компания может создавать оборудование, не уступающее по качеству импортному, но при этом по более доступной цене. Манипулятор от пермского производителя способен выполнять задачи сортировки и перемещения. Также его можно использовать для выдачи товаров, приготовление напитков или еды. Технологии могут быть использованы в индустрии пищевого производства, общепита и гостиничного сервиса, ритейла, логистики и различных отраслей тяжелой промышленности. Кроме манипуляторов Promobot предлагает линейку комплектующих для промышленных роботов: контроллеры управления двигателями, питанием, ультразвуковые и инфракрасные датчики определения расстояния.

Импортозамещение в различных сферах стало актуальным после введения против РФ западных санкций. Так США и страны Европы отвечают на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Новые роботы помогут, например, на конвейере Promobot

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