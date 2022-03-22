22 марта 2022

Тюменцев на полгода оставили без прямого рейса в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Перелеты из Рощино будут недоступны с 27 марта по 23 октября Фото:

Цепочка рейсов авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван и обратно отменена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Изменения вступают в силу 27 марта.

«Изменение расписания. Отменен рейс ЮТ875/876 Ереван — Тюмень — Ереван с 27 марта по 23 октября», — говорится в сообщении. Назвать причину отмены по телефону в аэропорту затруднились. В пресс-службу Utair направлен запрос — ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало об отмене прямого рейса ЮТ217 Тюмень — Калининград. Полеты были прекращены 10 марта.

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Цепочка рейсов авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван и обратно отменена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Изменения вступают в силу 27 марта. «Изменение расписания. Отменен рейс ЮТ875/876 Ереван — Тюмень — Ереван с 27 марта по 23 октября», — говорится в сообщении. Назвать причину отмены по телефону в аэропорту затруднились. В пресс-службу Utair направлен запрос — ответ на него ожидается. Ранее агентство писало об отмене прямого рейса ЮТ217 Тюмень — Калининград. Полеты были прекращены 10 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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