Тюменцев лишили прямого рейса в Калининград

Utair отменил прямые рейсы в Балтийскому морю в марте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тюмени не смогут напрямую улететь в Калининград как минимум до начала апреля, так как рейсы отменены. Такая информация значится в системе онлайн-бронирования авиакомпании Utair. При этом авиаперевозчик запустил полеты в данном направлении всего два месяца назад.

«Рейс UT217 Тюмень — Калининград. С 9 по 26 марта рейсов нет», — такая информация значится в системе онлайн-бронирования авиакомпании Utair.

С 27 марта по 2 апреля включительно тюменцы смогут улететь в Калининград, но только с пересадками через Москву. А с 3 апреля вновь можно приобрести билеты на прямой перелет, рейсы на данное направление значатся и в расписании аэропорта «Рощино».

Ранее URA.RU писало, что Utair со 2 января запустил прямые рейсы из Тюмени в Калининград. Комментарий от пресс-службы перевозчика ожидается.

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«В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах, в зависимости от места покупки билета», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

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