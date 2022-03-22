В Nestle заявили об уходе бренда KitKat, производимого в Перми

KitKat производили только в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Nestle сообщила, что приостанавливает в России работу над товарами брендов KitKat и Nesquik. Пермский филиал компании — единственный производит популярные шоколадные батончики.

«Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestle, как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране», — говорится на сайте компании.

Шоколадные батончики KitKat в РФ производились только на пермской фабрике. Здесь их называют своей гордостью. На сайте российского офиса Nestle указано, что пермская фабрика — единственное предприятие, выпускающее KitKat для жителей всей России и многих стран СНГ и Европы. На предприятии оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию не смогли. По телефону сотрудник пояснил, что рабочий день уже завершен и предложил обратиться завтра.

Сокращение работы в РФ Nestle обосновывает антироссийскими санкциями со стороны Запада. США и Европа так отвечают на проведение спецоперации России в Украине. В своих заявлениях их лидеры, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам