В цветочных магазинах Перми сократился ассортимент

Букетов стало меньше, а цена цветов выросла Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские продавцы цветов вынуждены сокращать ассортимент или повышать цены. Причиной стал рост стоимости цветов, поставляемых из других стран, рассказали они URA.RU.

«Цветы подорожали, за валюту же их покупаем. Так что шеф стал партии поменьше заказывать. Хризантем не хватает — они часто в букетах используются, поэтому и разнообразие чуть меньше теперь», — пояснила сокращение ассортимента продавец одного из магазинов сети «Евробукет». Также объясняет меньшее, чем обычно, количество букетов в киоске сотрудница магазина «Цветы Romantic» Наталья: «Цены стараемся не поднимать, но пришлось сократить ассортимент».

Другой стратегии решили придержаться владельцы магазина «Цветы рядом». По словам сотрудника Алексея, они подняли цены на букеты. «Мы повысили ценники процентов на 25. Но закупочные цены выросли куда сильнее. Так что мы маржу свою тоже сократили значительно», — рассказал он.

Рост цен на цветы обусловлен ослаблением рубля на фоне западных санкций против России, поясняют продавцы. Кроме того, теперь сложно оплатить заказ иностранному поставщику. Санкции страны Запада ввели для удара по экономике России после начала спецоперации РФ на Украине. Ее президент Владимир Путин начал вынужденно — по его словам, задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Один из самых скромных букетов стоит уже больше тысячи рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Еще пару недель назад розы не стоили более 160 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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