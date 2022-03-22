В мэрии Кургана объяснили рост стоимости проезда в автобусах

Некоторые перевозчики планируют увеличить стоимость проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики планируют увеличить стоимость разовой поездки в автобусе из-за значительного роста ее себестоимости. Об этом URA.RU 23 марта сообщили в пресс-службе мэрии Кургана

«В настоящее время наблюдается значительный рост себестоимости одной поездки в общественном транспорте города Кургана. <…> В связи с этим перевозчики, обслуживающие городские маршруты, уведомили организатора перевозок о том, что вынуждены увеличить стоимость разовой поездки», — рассказали в пресс-службе.

Представители власти отметили, что себестоимость поездки складывается, в том числе, из стоимости запчастей, обслуживания оборудования по безналичной оплате проезда и навигационного оборудования. Власти отметили, что обсуждают с перевозчиками возможность сдерживания роста стоимости проезда.

Сотрудники мэрии добавили, что курганцы могут экономить на поездках с помощью системы скидок на проезд в общественном транспорте по транспортным картам «Кузнечик». Карта действует на маршрутах охватывающих большинство районов города. По данным властей, стоимость проездки по карте — 20-24 рублей.

Ранее жители Кургана рассказали, что им сообщили про повышение стоимости проезда в некоторых автобусах до 33 рублей. В 2021 году представители перевозчиков объясняли рост стоимости проезда повышением цен на запчасти и ГСМ, а также низкой наполняемостью автобусов.

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