Власти за 20 минут решили, что будет с 300-летием Екатеринбурга

Совещание по подготовке к 300-летию Екатеринбурга прошло неожиданно быстро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию и стесненность бюджетов, пройдет по плану. Таков был лейтмотив совместного заседания свердловского и федерального оргкомитетов по подготовке к юбилею, которое провел губернатор Евгений Куйвашев. Совещание, по информации URA.RU, оказалось неожиданно коротким — всего 22 минуты.

В приветственном слове Куйвашев дал понять, что область подключает все ресурсы, чтобы довести до конца проекты, приуроченные к 300-летию Екатеринбурга. Некоторые из них реализуются совместным финансированием федерации и региона, другие — при содействии бизнеса. Губернатор подчеркнул, что сдаче проектов в срок не должна помешать даже нынешняя экономическая ситуация в России.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая с докладом, заверил, что его команда «прилагает максимальные усилия» для достойного проведения юбилея. В том числе, приводит в порядок улицы, дороги и скверы.

Всего в совместном заседании приняли участие больше 40 человек: представители власти, культуры, бизнеса и духовенства. Сюрпризом для многих стал приезд главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), бывшего свердловского депутата Госдумы Игоря Баринова. Его присутствие объяснялось просто — чиновник входит в федеральный оргкомитет. С докладом Баринов, впрочем, не выступал.

Источники URA.RU ранее анонсировали заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Перед встречей сохранялась интрига: будет ли поднят вопрос о вынужденной экономии и сокращении списка праздничных мероприятий. Все проекты должны быть закончены к 2023 году — известно, что подготовку к юбилею контролируют администрация президента Владимира Путина и правительство РФ.

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