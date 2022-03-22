22 марта 2022

Пермский филиал Nestle сохранит зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет рабочих фабрики Nestle. Пермь, nestle, нестле, киткат, kitkat, дом kitkat в россии
На предприятии решили поддержать своих сотрудников Фото:
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Филиал корпорации Nestle в Перми — кондитерская фабрика «Камская» — не станет лишать своих сотрудников заработной платы. Сообщается, что таким образом в филиале решили поддержать сотрудников после того, как в головной компании приняли решение о приостановке деятельности в России.

«Мы продолжим поддерживать наших сотрудников и выплачивать им заработную плату. Мы сосредоточим наши усилия на обеспечении потребителей продукцией в социально-значимых категориях, в частности детского, специализированного и медицинского питания», — сообщили изданию «Коммерсант-Прикамье» в компании.

Кондитерская фабрика «Камская» входит в состав группы компаний Nestle уже третий десяток лет. Предприятие занимается производством кондитерских изделий, среди которых шоколадные батончики, карамель и жевательный мармелад «Бон Пари». Главной продукцией фабрики являются батончики KitKat. Сегодня это единственное предприятие, выпускающее их для жителей России.

Ранее в главном офисе компании Nestle сообщили, что приостанавливают работу своих фабрик в России. В компании сообщили, что прекратили какие-либо действия на российском рынке.

Свой уход с рынка в Nestle связали с введением ряда западных стран санкций против РФ. Лидеры стран, которые ввели ограничения, надеются своими действиями ослабить российскую экономику и повлиять на ситуацию на мировом рынке. Президент РФ счел такие действия похожими на военные.

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Филиал корпорации Nestle в Перми — кондитерская фабрика «Камская» — не станет лишать своих сотрудников заработной платы. Сообщается, что таким образом в филиале решили поддержать сотрудников после того, как в головной компании приняли решение о приостановке деятельности в России. «Мы продолжим поддерживать наших сотрудников и выплачивать им заработную плату. Мы сосредоточим наши усилия на обеспечении потребителей продукцией в социально-значимых категориях, в частности детского, специализированного и медицинского питания», — сообщили изданию «Коммерсант-Прикамье» в компании. Кондитерская фабрика «Камская» входит в состав группы компаний Nestle уже третий десяток лет. Предприятие занимается производством кондитерских изделий, среди которых шоколадные батончики, карамель и жевательный мармелад «Бон Пари». Главной продукцией фабрики являются батончики KitKat. Сегодня это единственное предприятие, выпускающее их для жителей России. Ранее в главном офисе компании Nestle сообщили, что приостанавливают работу своих фабрик в России. В компании сообщили, что прекратили какие-либо действия на российском рынке. Свой уход с рынка в Nestle связали с введением ряда западных стран санкций против РФ. Лидеры стран, которые ввели ограничения, надеются своими действиями ослабить российскую экономику и повлиять на ситуацию на мировом рынке. Президент РФ счел такие действия похожими на военные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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