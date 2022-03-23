WSJ: Зеленский попросил США не вводить санкции против Абрамовича

23 марта 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

США планировали ввести санкции против Романа Абрамовича Фото: Flickr.com/htmlor новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха Абрамовича, который может оказаться важным посредником с Россией в переговорах о мире», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Байден консультировался с Зеленским по поводу ряда санкций, в том числе по запланированным ограничениям против Абрамовича. Издание отмечает, что минфин США разработал новый пакет санкций против Абрамовича. Но Совет национальной безопасности Белого дома попросил министерство этого не делать Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, их активы заморозят. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Также санкции затрагивают экономическую сферу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли ущерб мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха Абрамовича, который может оказаться важным посредником с Россией в переговорах о мире», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Байден консультировался с Зеленским по поводу ряда санкций, в том числе по запланированным ограничениям против Абрамовича. Издание отмечает, что минфин США разработал новый пакет санкций против Абрамовича. Но Совет национальной безопасности Белого дома попросил министерство этого не делать Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, их активы заморозят. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Также санкции затрагивают экономическую сферу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли ущерб мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей.