Политолог предсказал дату снятия антироссийских санкций США

24 марта 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

США могут снять часть санкций против РФ перед выборами в Конгресс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США могут снять часть санкций против России, чтобы поднять рейтинги Демократической партии перед выборами в Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 года. Такой прогноз сделал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. «Перспективы добиться их [высоких рейтингов Демократической партии], проводя ту же политику санкций в отношении России, на этом пути администрации их не добиться, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты», — заявил Козюлин в беседе с с «Лентой.ру». По его словам, эффект от антироссийских санкций только начал проявляться, а уровень жизни у основной массы населения не улучшается уже давно. Все это делает победу в предстоящих выборах в конгресс крайне непростой задачей для Демократической партии. По мнению политолога, ослабление санкций будет сделано, в первую очередь, для разрешения внутриэкономических проблем США. В частности, для снижения цен на топливо. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США могут снять часть санкций против России, чтобы поднять рейтинги Демократической партии перед выборами в Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 года. Такой прогноз сделал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. «Перспективы добиться их [высоких рейтингов Демократической партии], проводя ту же политику санкций в отношении России, на этом пути администрации их не добиться, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты», — заявил Козюлин в беседе с с «Лентой.ру». По его словам, эффект от антироссийских санкций только начал проявляться, а уровень жизни у основной массы населения не улучшается уже давно. Все это делает победу в предстоящих выборах в конгресс крайне непростой задачей для Демократической партии. По мнению политолога, ослабление санкций будет сделано, в первую очередь, для разрешения внутриэкономических проблем США. В частности, для снижения цен на топливо. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.