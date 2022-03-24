Россияне массово скупают камеры видеонаблюдения

Граждане скупают камеры видеонаблюдения из-за опасения числа краж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России спрос на камеры видеонаблюдения вырос в два раза. Жители регионов начали скупать эти устройства из-за опасения роста числа краж в период экономической неопределенности.

«В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в полтора-два раза — граждане начали скупать эти устройства, опасаясь роста числа краж в период экономической неопределенности», — сообщают «Известия» со ссылкой на несколько компаний. Например, в «Мегафоне» заявили о росте продаж IP-камер в рознице с 1 по 20 марта на 128% в количественном и на 103% в денежном выражении по сравнению с такими же периодом февраля. В МТС зафиксировали увеличение спроса на отдельные виды домашних видеокамер в марте по сравнению с январем в 1,5 раза.

Администрация крупных российских операторов связывает рост спроса на такую технику в связи с увеличением базовой потребности обеспечения безопасности. В компании Ozon растущий спрос на видеокамеры связали с наступающим дачным сезоном и желанием граждан быть в курсе происходящего в своих жилищах.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что на данный момент бизнес старается усилить безопасность. Камеры им необходимы, в первую очередь для пресечения краж в торговых залах и складах. Он подчеркнул, что государственные и муниципальные власти приобретают эти устройства в рамках программ по усилению безопасности на улицах, во дворах, и т. д. По его мнению, цены на камеры видеонаблюдения вырастут по сравнению с другой техникой, не так сильно — разработанную российскую технику такого типа собирают в Китае.

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