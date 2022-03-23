В курганском департаменте цен и тарифов сменился руководитель

Исполняющим обязанности директора департамента назначена Ольга Королева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющей обязанности директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назначена замглавы департамента Ольга Королева. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Ранее департаментом в статусе исполняющей обязанности руководила Елена Федянина.

«И.о. директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Королева Ольга Викторовна», — указано на сайте.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Королева руководит ведомством с 23 марта. Сотрудники департамента госрегулирования цен и тарифов сообщили URA.RU, что Федянина находится в отпуске. В департамент информационной и внутренней политики URA.RU направило письменный запрос.

Федянина исполняла обязанности директора департамента цен и тарифов с марта 2021 года. До этого она руководила одним из отделов департамента. В феврале 2021 года экс-директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, руководившая ведомством с 2018 года, ушла в отставку. Вслед за Гагариной уволились оба ее заместителя, которые пришли вместе с ней из областного УФАС (до 2018 года Гагарина была руководителем регионального управления ФАС).