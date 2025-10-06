Активистку Грету Тунберг выгнали из Израиля

Грету Тунберг и еще 171 активиста депортировали из Израиля
Израиль назвал активистов «провкаторами»
Израиль назвал активистов «провкаторами» Фото:

МИД Израиля сообщил о депортации 172 активистов флотилии «Сумуд», в том числе знаменитую шведкую активистку Грету Тунберг. Министерстов назвало заявления участников провокацией и ложью. Активисты флотилии называют своей целью прорвать «израильскую блокаду в секторе Газа».

«Еще 171 активист из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг, были депортированы сегодня из Израиля в Грецию и Словакию»,  — сообщило министерство. Деятельность активистов в МИД Израиля назвали провокациями и пиар-акцией.

Флотилия стойкости» — это международная гуманитарная инициатива, участники которой пытались доставить помощь в сектор Газа морским путем, несмотря на действующую там блокаду. Флотилия вышла из Туниса в середине сентября с миссией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В начале октября морские силы Израиля задержали всех активистов.

