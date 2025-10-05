05 октября 2025

В Кургане две иномарки столкнулись в ДТП на перекрестке Климова-Кирова. Фото

Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото)
Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Климова-Кирова столкнулись две иномарки. Кадр ДТП опубликован в соцсетях.

ДТП на Климова-Кирова
ДТП на Климова-Кирова
Фото:

«Очередное ДТП на перекрестке Климова-Кирова», — написано в tg-канале «ЧП Кургане». На фото черная Toyota и синяя иномарка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городское отделение ГАИ. «Без пострадавших, приедут к нам на оформление», — рассказали в ведомстве.

