Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото)
В Кургане на перекрестке улиц Климова-Кирова столкнулись две иномарки. Кадр ДТП опубликован в соцсетях.
ДТП на Климова-Кирова
«Очередное ДТП на перекрестке Климова-Кирова», — написано в tg-канале «ЧП Кургане». На фото черная Toyota и синяя иномарка.
Корреспондент URA.RU направил запрос в городское отделение ГАИ. «Без пострадавших, приедут к нам на оформление», — рассказали в ведомстве.
