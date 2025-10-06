Назначен новый директор футбольного клуба «Спартак»

Новым гендиректором ФК «Спартак» стал Сергей Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Некрасов занимает руководящие должности больше 20 лет
Сергей Некрасов занимает руководящие должности больше 20 лет Фото:

Генеральным директором московского футбольного клуба «Спартак» назначен Сергей Некрасов. На должности он сменил Олег Малышева, сообщили в пресс-службе ФК.

«Сергей Некрасов назначен генеральным директором „Спартака“», — говорится на сайте клуба. По данным издания «Спорт24», Малышев покинул свой пост по семейным обстоятельствам, однако из ФК он не ушел — в совете директоров он будет советником нового гендиректора.

Некрасов закончил МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса. С 1990-х он занимает руководящие посты в крупных компаниях. В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» , а с 2011-го был первым вице-президентом «Газпромбанка». Представители «Спартака» подчеркнули, что Некрасов играет в футбол и хоккей, он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральным директором московского футбольного клуба «Спартак» назначен Сергей Некрасов. На должности он сменил Олег Малышева, сообщили в пресс-службе ФК. «Сергей Некрасов назначен генеральным директором „Спартака“», — говорится на сайте клуба. По данным издания «Спорт24», Малышев покинул свой пост по семейным обстоятельствам, однако из ФК он не ушел — в совете директоров он будет советником нового гендиректора. Некрасов закончил МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса. С 1990-х он занимает руководящие посты в крупных компаниях. В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» , а с 2011-го был первым вице-президентом «Газпромбанка». Представители «Спартака» подчеркнули, что Некрасов играет в футбол и хоккей, он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...