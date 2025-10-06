Назначен новый директор футбольного клуба «Спартак»

Генеральным директором московского футбольного клуба «Спартак» назначен Сергей Некрасов. На должности он сменил Олег Малышева, сообщили в пресс-службе ФК.
«Сергей Некрасов назначен генеральным директором „Спартака“», — говорится на сайте клуба. По данным издания «Спорт24», Малышев покинул свой пост по семейным обстоятельствам, однако из ФК он не ушел — в совете директоров он будет советником нового гендиректора.
Некрасов закончил МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса. С 1990-х он занимает руководящие посты в крупных компаниях. В 2001 году Некрасов возглавил управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» , а с 2011-го был первым вице-президентом «Газпромбанка». Представители «Спартака» подчеркнули, что Некрасов играет в футбол и хоккей, он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.