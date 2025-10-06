Курганская облдума стала самой «мужской» среди парламентов УрФО и Перми. Список

Курганская облдума установила рекорд по числу мужчин среди парламентов УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области женщин-депутатов меньше, чем в других уральских парламентах
В Курганской области женщин-депутатов меньше, чем в других уральских парламентах Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Курганская областная дума нового созыва стала самой «мужской» среди парламентов Уральского федерального округа и Пермского края. Из 34 депутатов здесь только две женщины — всего 5,88%. Какая дума оказалась самой «женской», а где почти все места заняли мужчины — в материале URA.RU.

«Самой „женской“ по представительству прекрасного пола стала Тюменская областная дума — каждая пятая депутат там женщина. На втором месте по количеству женщин — парламент ХМАО. Меньше всего — в Курганской и Челябинской областях», — следует из данных, которые проанализировали журналисты URA.RU.

От наименее до наиболее «женской» думы рейтинг, составленный агентством, выглядит так:

  1. Курганская область — 32 мужчины (94,12 %) и 2 женщины (5,88 %);
  2. Челябинская область — 52 мужчины (86,67 %) и 8 женщин (13,33 %);
  3. Пермский край — 51 мужчина (86,44 %) и 8 женщин (13,56 %);
  4. Свердловская область — 42 мужчины (85,71 %) и 7 женщин (14,29 %);
  5. ЯНАО — 22 мужчины (84,62 %) и 4 женщины (15,38 %);
  6. ХМАО — 30 мужчин (81,08 %) и 7 женщин (18,92 %);
  7. Тюменская область — 38 мужчин (79,17 %) и 10 женщин (20,83 %).

Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Курганской областной думы прошли 13–14 сентября 2025 года. Также в сентябре прошли выборы в заскобрания Челябинской области и ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская областная дума нового созыва стала самой «мужской» среди парламентов Уральского федерального округа и Пермского края. Из 34 депутатов здесь только две женщины — всего 5,88%. Какая дума оказалась самой «женской», а где почти все места заняли мужчины — в материале URA.RU. «Самой „женской“ по представительству прекрасного пола стала Тюменская областная дума — каждая пятая депутат там женщина. На втором месте по количеству женщин — парламент ХМАО. Меньше всего — в Курганской и Челябинской областях», — следует из данных, которые проанализировали журналисты URA.RU. От наименее до наиболее «женской» думы рейтинг, составленный агентством, выглядит так: Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Курганской областной думы прошли 13–14 сентября 2025 года. Также в сентябре прошли выборы в заскобрания Челябинской области и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...