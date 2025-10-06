Курганская областная дума нового созыва стала самой «мужской» среди парламентов Уральского федерального округа и Пермского края. Из 34 депутатов здесь только две женщины — всего 5,88%. Какая дума оказалась самой «женской», а где почти все места заняли мужчины — в материале URA.RU.
«Самой „женской“ по представительству прекрасного пола стала Тюменская областная дума — каждая пятая депутат там женщина. На втором месте по количеству женщин — парламент ХМАО. Меньше всего — в Курганской и Челябинской областях», — следует из данных, которые проанализировали журналисты URA.RU.
От наименее до наиболее «женской» думы рейтинг, составленный агентством, выглядит так:
- Курганская область — 32 мужчины (94,12 %) и 2 женщины (5,88 %);
- Челябинская область — 52 мужчины (86,67 %) и 8 женщин (13,33 %);
- Пермский край — 51 мужчина (86,44 %) и 8 женщин (13,56 %);
- Свердловская область — 42 мужчины (85,71 %) и 7 женщин (14,29 %);
- ЯНАО — 22 мужчины (84,62 %) и 4 женщины (15,38 %);
- ХМАО — 30 мужчин (81,08 %) и 7 женщин (18,92 %);
- Тюменская область — 38 мужчин (79,17 %) и 10 женщин (20,83 %).
Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Курганской областной думы прошли 13–14 сентября 2025 года. Также в сентябре прошли выборы в заскобрания Челябинской области и ЯНАО.
