В Курганской области подсчитали точное количество врачей
В Курганской области больше всего работает терапевтов и хирургов. Об этом сообщает Свердловскстат.
«Численность врачей по отдельным специальностям за 2024 год в Курганской области. Терапевты — 539 человек, хирурги — 358, педиатры — 208, стоматологи — 129, акушеры-гинекологи — 122, неврологи — 83», — пишет Свердловскстат. Общая численность на 10 тысяч человек составила 31,8 врача.
Кроме того, численность среднего медперсонала за 2024 год сократилась до 8,4 тысячи. В 2022 году этот показатель составлял 8,9 тысячи человек.
Статистика по работе врачей в Курганской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!