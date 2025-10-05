05 октября 2025

Каких врачей больше всего в Курганской области. Инфографика

В Курганской области работает много терапевтов и хирургов
В Курганской области подсчитали точное количество врачей
В Курганской области подсчитали точное количество врачей

В Курганской области больше всего работает терапевтов и хирургов. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Численность врачей по отдельным специальностям за 2024 год в Курганской области. Терапевты — 539 человек, хирурги — 358, педиатры — 208, стоматологи — 129, акушеры-гинекологи — 122, неврологи — 83», — пишет Свердловскстат. Общая численность на 10 тысяч человек составила 31,8 врача.

Кроме того, численность среднего медперсонала за 2024 год сократилась до 8,4 тысячи. В 2022 году этот показатель составлял 8,9 тысячи человек.

Статистика по работе врачей в Курганской области
Статистика по работе врачей в Курганской области
Фото:

