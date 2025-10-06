Стала известна судьба «мобилизованного» украинского кота

На Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота Мурчика. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам „мобилизованного“ кота», — пишет украинское издание «Страна» в Telegram. Видео с похищением Мурчика распространилось 5 октября.
По одной из версий, кот был «мобилизован» в Житомире военкомами, однако в киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) заявили, что не имеют к этому отношения. Согласно другой версии, кота могли украсть пьяные украинские военные, чтобы подарить Мурчика ребенку.
