Стала известна судьба «мобилизованного» украинского кота

Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам мобилизованного кота
Кот был «мобилизован» прямо с улицы (архивное фото)
На Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота Мурчика. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам „мобилизованного“ кота», — пишет украинское издание «Страна» в Telegram. Видео с похищением Мурчика распространилось 5 октября. 

По одной из версий, кот был «мобилизован» в Житомире военкомами, однако в киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) заявили, что не имеют к этому отношения. Согласно другой версии, кота могли украсть пьяные украинские военные, чтобы подарить Мурчика ребенку.

