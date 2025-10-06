Аэропорт Калуги временно не принимает рейсы

Аэропорт Калуги приостановил работу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Аэропорт Калуги временно закрыт для полетов. В авиагавани приостановлены взлет и посадка самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении представителя ведомства Артема Кореняко. Информация размещена в его telegram-канале.
