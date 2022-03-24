Глава ФНС рассказал о новых налоговых льготах для россиян

Налоговая служба РФ приняла ряд мер поддержки по снижению давления на граждан и компании России. Глава ФНС России Даниил Егоров рассказал о следующих нововведениях:
- Приостановлены проверки операций валютного контроля. В редких случаях проверки будут проходить только по указам президента.
- Введен мораторий на банкротство: теперь ФНС не может подавать заявления в суды о банкротстве предприятий.
- До 1 июля остановлена заморозка счетов при взыскании средств с должников.
- Созданы ситуационные центры помощи налогоплательщикам. Граждане могут обратиться в организацию по всем возникающим вопросам, что позволит своевременно принимать меры по совершенствованию налогового законодательства.
- Ставки пенсий снизят в два раза — до 1/300 ставки рефинансирования.
- У компаний появится возможность перехода на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль от фактического результата.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что, несмотря на экономические сложности, никто из граждан не останется без помощи: для россиян будет увеличен прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также появятся новые выплаты и увеличатся социальные пенсии. Для бизнеса будет обеспечена предпринимательская свобода и поддержка инициатив.
США и страны ЕС начали вводить жесткие санкции в отношении России после того, как РФ объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции против страны ввели бы и без проведения операции, как это было до событий 2014 года.
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