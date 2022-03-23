В УФАС рассказали, цены на какие продукты не устраивают курганцев

Жалобы курганцев чаще всего связаны с ростом цены на два вида продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Жители Курганской области в последнее время чаще всего жалуются в управление Федеральной антимонопольной службы из-за роста цен на сахар и капусту. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская.

«Жалуются в основном на сезонные продукты. Капуста, например, сахар. Но мы видим и снижение на некоторые группы товаров. Паническую скупку не надо делать, потому что товары на полках есть», — рассказала Соболевская.

По ее словам, цена на капусту за два месяца выросла на 5%. В УФАС следят, чтобы цены на социально-значимые товары не поднимались больше, чем на 10%. Такого повышения в ведомстве на этот товар не наблюдают. Она добавила, что представители ФАС в последнее время стали отслеживать всю цепочку поставок сахара.

После начала спецоперации на Украине США и Евросоюз начали вводить санкции против России. На совещании 16 марта президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.

В правительстве РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций, и для поддержки экономики разработаны более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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