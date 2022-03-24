Не все туристы, застрявшие в Египте, торопятся домой Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Многие застрявшие в Египте туристы только рады вынужденному продлению отпуска и наслаждаются морем и жарой. Об этом URA.RU рассказал турист из Екатеринбурга Павел Костин, который сейчас находится в Шарм-эль-Шейхе.

«Бесплатно живем, кормят, поят, отношение нормальное. Народ изредка ругается, но все смирились. Денег в принципе не надо, но на пиво в супермаркетах обмениваем рубли, курс конский. Море огонь, погода жара, кайфуем!» — рассказал Павел.

Парень отдыхает в Египте с 1 марта и должен был вернуться 12 числа. Предварительно, рейс домой ему поставили на 28 марта. Таким образом, отпуск свердловчанина продлится в два раза дольше и составит почти месяц.

Молодой человек отметил, что среди туристов разговоры о политике почти не ведутся. «Некоторые пытаются самостоятельно улететь в Россию через Стамбул, а на днях вывезли два самолета в Минводы. Людей осталось немного, очереди в бар нет, красота», — радуется екатеринбуржец.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские туристы две недели не могут вылететь из Египта из-за новых санкций, наложенных на авиакомпанию Azur Air. Они связаны с российской спецоперацией, начатой на Украине. Целью санкций страны Запада назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами».

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