Свердловские туристы 2 недели не могут вылететь из Египта

Туристам приходится покупать авиабилеты за свой счет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловских туристов не могут вывезти из Екатеринбурга с 11 марта. Об этом сообщила туристка из Екатеринбурга.

«Мы до сих пор в Египте. Azur Air получили порцию новых санкций, и нам опять откладывают рейс, авиакомпания не хочет ни с кем сотрудничать, например с „Аэрофлотом“, который уже вывез своих клиентов. <…> В нашем отеле находится еще человек сто: из Уфы, Екатеринбурга, Москвы. В другом отеле еще примерно столько же», — рассказала девушка порталу E1.RU.

Сообщается, что девушка вместе с другими туристами должна была улететь из страны еще 11 марта, однако вместо этого гостей курорта перевезли в другой отель и перенесли дату отлета на 22 марта. Некоторые отдыхающие не выдерживают и покупают авиабилеты за свой счет. На данный момент цены на них достигают 100 тысяч, отметила девушка.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о готовности вывозить российских туристов из Египта и Объединенных Арабских Эмират. В Росавиации авиакомпаниям ранее рекомендовали остановить полеты за границу и из-за границы. Это связано с решением Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

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