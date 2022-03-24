Шойгу отчитался перед Путиным о ходе спецоперации на Украине

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Сергей Шойгу зачитал доклад на совещании Совета безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине, оказании гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и восстановлении там инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — приводит ТАСС комментарий Пескова. Также на Совбезе выразили сожаление из-за «медлительности украинской стороны» на переговорах.

РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. О начале операции Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны властей Украины. Президент РФ заявил, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Украина готовила наступление на Донбасс в марте 2022 года. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина также планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине, оказании гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий и восстановлении там инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — приводит ТАСС комментарий Пескова. Также на Совбезе выразили сожаление из-за «медлительности украинской стороны» на переговорах. РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. О начале операции Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны властей Украины. Президент РФ заявил, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Украина готовила наступление на Донбасс в марте 2022 года. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина также планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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