Путин назвал операцию на Украине «вынужденной мерой»

24 февраля 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал вынужденной военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, Россию лишили шансов поступить иным образом. «То, что происходит — вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями крупного бизнеса РФ, которая транслируется на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что для тех украинских солдат, кто добровольно сложит оружие, будут созданы коридоры для безопасного выхода. До этого военное ведомство сообщило, что армии России удалось подавить средства противовоздушной обороны республики. По данным Минобороны РФ, пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российским солдатам.