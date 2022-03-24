Депутат Госдумы предложил работу россиянам, пострадавшим в кризис

24 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Депутат предложил россиянам переквалифицироваться в работники туристической сферы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне, которые за последний месяц потеряли работу, могут перейти в туристический бизнес. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, данная сфера испытывает большой кадровый дефицит. «В условиях санкционного давления Запада высока вероятность увеличения безработицы в стране. При этом в сфере туристических услуг наблюдается нехватка квалифицированного персонала. От запланированных показателей по количеству таких специалистов туриндустрия отстает на 30%. Именно поэтому „Новые люди“ и комитет по туризму выступили с инициативой по созданию центров переквалификации», — приводятся слова депутата в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. Также Тарбаев предложил смягчить правила въезда в Россию иностранных граждан. «Ограничения принимались на фоне распространения COVID. Сейчас рост заболеваемости значительно снизился. Поэтому предлагаем снимать ограничения на посещение России в целях туризма», — уточнил он. Правительство России ранее предложило помощь безработным. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ. Япония ввела санкции против 17 россиян. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без спецоперации России на Украине. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны. Запад ведет экономическую, политическую и информационную войну, считает Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, которые за последний месяц потеряли работу, могут перейти в туристический бизнес. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, данная сфера испытывает большой кадровый дефицит. «В условиях санкционного давления Запада высока вероятность увеличения безработицы в стране. При этом в сфере туристических услуг наблюдается нехватка квалифицированного персонала. От запланированных показателей по количеству таких специалистов туриндустрия отстает на 30%. Именно поэтому „Новые люди“ и комитет по туризму выступили с инициативой по созданию центров переквалификации», — приводятся слова депутата в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. Также Тарбаев предложил смягчить правила въезда в Россию иностранных граждан. «Ограничения принимались на фоне распространения COVID. Сейчас рост заболеваемости значительно снизился. Поэтому предлагаем снимать ограничения на посещение России в целях туризма», — уточнил он. Правительство России ранее предложило помощь безработным. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ. Япония ввела санкции против 17 россиян. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без спецоперации России на Украине. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны. Запад ведет экономическую, политическую и информационную войну, считает Путин.