Депутат Госдумы анонсировала второй пакет мер поддержки россиян

08 марта 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Безработных могут направить на общественные работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство готовит второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. «Правительство сейчас готовит второй блок мер поддержки, направленный на борьбу с последствиями после введения санкций в отношении России. Что касается трудоустройства наших граждан, которые теряют работу, предполагается несколько мер. Первая — это общественные работы. В центрах занятости могут их организовывать для граждан, которые сейчас безработные, давно находятся в поисках работы. Это могут быть абсолютно разные сегменты. Зарплату за выполнения общественных работ платят наниматели, то есть наши центры занятости», — сказала Екатерина Стенякина. Вторая мера помощи создана для россиян, чья зарплата значительно сократилась. «Если перевели на частичную занятость, например, и их заработная плата сокращается и получается ниже одного минимального размера оплаты труда, тогда государство будет выплачивать добавку, чтобы уровень заработной платы был не ниже МРОТ», — сообщила депутат. Третьим пунктом запланировано увеличение расходов на выплату компенсации в связи временным отсутствием работы. «На эти цели планируется направить порядка 95 миллиардов рублей, то есть у нас не будет такого, что в бюджете закончатся деньги на пособия по безработице», — отметила собеседница URA.RU. Также гражданам помогут освоить новую профессию. «Будет усилена работа по переобучению. На это тоже планируется выделить новые деньги. Чтобы гражданин получил новую квалификацию, государство сейчас закладывает порядка 85 тысяч рублей. Это тоже мера поддержки», — заключила Стенякина. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а многие компании заявили о приостановке своей деятельности в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство готовит второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. «Правительство сейчас готовит второй блок мер поддержки, направленный на борьбу с последствиями после введения санкций в отношении России. Что касается трудоустройства наших граждан, которые теряют работу, предполагается несколько мер. Первая — это общественные работы. В центрах занятости могут их организовывать для граждан, которые сейчас безработные, давно находятся в поисках работы. Это могут быть абсолютно разные сегменты. Зарплату за выполнения общественных работ платят наниматели, то есть наши центры занятости», — сказала Екатерина Стенякина. Вторая мера помощи создана для россиян, чья зарплата значительно сократилась. «Если перевели на частичную занятость, например, и их заработная плата сокращается и получается ниже одного минимального размера оплаты труда, тогда государство будет выплачивать добавку, чтобы уровень заработной платы был не ниже МРОТ», — сообщила депутат. Третьим пунктом запланировано увеличение расходов на выплату компенсации в связи временным отсутствием работы. «На эти цели планируется направить порядка 95 миллиардов рублей, то есть у нас не будет такого, что в бюджете закончатся деньги на пособия по безработице», — отметила собеседница URA.RU. Также гражданам помогут освоить новую профессию. «Будет усилена работа по переобучению. На это тоже планируется выделить новые деньги. Чтобы гражданин получил новую квалификацию, государство сейчас закладывает порядка 85 тысяч рублей. Это тоже мера поддержки», — заключила Стенякина. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. После этого в отношении РФ другие страны начали вводить экономические санкции, а многие компании заявили о приостановке своей деятельности в России.