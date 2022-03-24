После санкций ракетный центр из Миасса передал привет Джонсону. Видео

24 марта 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин рассказал, как ракетный центр Миасса передал привет Джонсону Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе Челябинской области, попавший под санкции ЕС, записал ролик, в котором передал привет министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Видео в своем telegram-канале выложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Государственный ракетный центр имени Макеева в Челябинской области попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. Узнав об этом, коллектив предприятия просил передать неадекватному Борису Джонсону и его (цитирую) малахольным министрам привет и эту песню про одно из изделий ГРЦ Макеева», — пишет Рогозин. Он также напомнил, что ГРЦ имени Макеев является оборонно-промышленным предприятием Роскосмоса. ГРЦ разрабатывает и производит межконтинентальные жидкостные баллистические ядерные ракеты стратегической дальности. На видео показан запуск одной из ракет и звучит песня в исполнении Михаила Кириллова «Когда догорает рассвет». США и страны Евросоюз начали вводить жесткие санкции против РФ после того, как Россия начала спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Действия ЕС и США направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе Челябинской области, попавший под санкции ЕС, записал ролик, в котором передал привет министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Видео в своем telegram-канале выложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Государственный ракетный центр имени Макеева в Челябинской области попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. Узнав об этом, коллектив предприятия просил передать неадекватному Борису Джонсону и его (цитирую) малахольным министрам привет и эту песню про одно из изделий ГРЦ Макеева», — пишет Рогозин. Он также напомнил, что ГРЦ имени Макеев является оборонно-промышленным предприятием Роскосмоса. ГРЦ разрабатывает и производит межконтинентальные жидкостные баллистические ядерные ракеты стратегической дальности. На видео показан запуск одной из ракет и звучит песня в исполнении Михаила Кириллова «Когда догорает рассвет». США и страны Евросоюз начали вводить жесткие санкции против РФ после того, как Россия начала спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Действия ЕС и США направлены на ухудшение жизни миллионов людей.