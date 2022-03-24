Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе Челябинской области, попавший под санкции ЕС, записал ролик, в котором передал привет министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Видео в своем telegram-канале выложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Государственный ракетный центр имени Макеева в Челябинской области попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. Узнав об этом, коллектив предприятия просил передать неадекватному Борису Джонсону и его (цитирую) малахольным министрам привет и эту песню про одно из изделий ГРЦ Макеева», — пишет Рогозин.
Он также напомнил, что ГРЦ имени Макеев является оборонно-промышленным предприятием Роскосмоса. ГРЦ разрабатывает и производит межконтинентальные жидкостные баллистические ядерные ракеты стратегической дальности. На видео показан запуск одной из ракет и звучит песня в исполнении Михаила Кириллова «Когда догорает рассвет».
США и страны Евросоюз начали вводить жесткие санкции против РФ после того, как Россия начала спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Действия ЕС и США направлены на ухудшение жизни миллионов людей.
Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе Челябинской области, попавший под санкции ЕС, записал ролик, в котором передал привет министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Видео в своем telegram-канале выложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Государственный ракетный центр имени Макеева в Челябинской области попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. Узнав об этом, коллектив предприятия просил передать неадекватному Борису Джонсону и его (цитирую) малахольным министрам привет и эту песню про одно из изделий ГРЦ Макеева», — пишет Рогозин. Он также напомнил, что ГРЦ имени Макеев является оборонно-промышленным предприятием Роскосмоса. ГРЦ разрабатывает и производит межконтинентальные жидкостные баллистические ядерные ракеты стратегической дальности. На видео показан запуск одной из ракет и звучит песня в исполнении Михаила Кириллова «Когда догорает рассвет». США и страны Евросоюз начали вводить жесткие санкции против РФ после того, как Россия начала спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Действия ЕС и США направлены на ухудшение жизни миллионов людей.