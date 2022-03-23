Жители курганского города поспорили из-за свинины в детсаду

24 марта 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Родители дошколят выступили против «пудингов из свинины» в детсаду Катайска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Катайска возмутило наличие свинины в меню воспитанников местного детского сада. Об этом он написал в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте», в комментариях паблика завязался спор. «Дожили, детей в детских садах кормят свининой! Всегда было в детском питании допустима говядина и курица, но не свинина. Она жирная, небезопасная и вообще не диетическая. Кроме того, есть дети, которые не едят свинину по религиозным мотивам, а кому-то она вообще противопоказана по медицинским показаниям. Почему заведующая детским садом никаких мер не принимает, закупает свинину в обход торгов, дешевле чем говядину? После обращения к заведующей д/с „Мечта“ группы родителей, она дала распоряжение просто не указывать в меню, из чего блюдо: просто жаркое, просто котлета. Хотя изначально конкретно указывалось „пудинг из свинины“», — говорится в сообщении анонимного автора, опубликованном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». В комментариях под постом разразился спор. Одни горожане считают, что меню едино для всех воспитанников, замена блюда возможна только при наличии медицинской справки о противопоказаниях. Другие участники спора уверены, что администрации детсада следует учесть пожелания родителей-противников свинины в меню. «Цены на говядину видели? Минимум при таких ценах котлеты будут из хлеба со вкусом мяса/либо при полноценной говядине во всех блюдах плата за д/с в разы поднимется», — считает Евгения Евдокимова. Мама одного из воспитанников, выступающая против употребления свинины, отметила, что «после разговора с заведующей детсада, было принято устраивающее обе стороны решение». Какое именно, она не уточнила. Оперативно получить комментарий заведующей детского сада «Мечта» Натальи Ваулиной не удалось. На электронный адрес заведующей направлен письменный запрос. В Катайске родители дошколят возмутились наличием свинины в меню детсада фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Катайска возмутило наличие свинины в меню воспитанников местного детского сада. Об этом он написал в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте», в комментариях паблика завязался спор. «Дожили, детей в детских садах кормят свининой! Всегда было в детском питании допустима говядина и курица, но не свинина. Она жирная, небезопасная и вообще не диетическая. Кроме того, есть дети, которые не едят свинину по религиозным мотивам, а кому-то она вообще противопоказана по медицинским показаниям. Почему заведующая детским садом никаких мер не принимает, закупает свинину в обход торгов, дешевле чем говядину? После обращения к заведующей д/с „Мечта“ группы родителей, она дала распоряжение просто не указывать в меню, из чего блюдо: просто жаркое, просто котлета. Хотя изначально конкретно указывалось „пудинг из свинины“», — говорится в сообщении анонимного автора, опубликованном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». В комментариях под постом разразился спор. Одни горожане считают, что меню едино для всех воспитанников, замена блюда возможна только при наличии медицинской справки о противопоказаниях. Другие участники спора уверены, что администрации детсада следует учесть пожелания родителей-противников свинины в меню. «Цены на говядину видели? Минимум при таких ценах котлеты будут из хлеба со вкусом мяса/либо при полноценной говядине во всех блюдах плата за д/с в разы поднимется», — считает Евгения Евдокимова. Мама одного из воспитанников, выступающая против употребления свинины, отметила, что «после разговора с заведующей детсада, было принято устраивающее обе стороны решение». Какое именно, она не уточнила. Оперативно получить комментарий заведующей детского сада «Мечта» Натальи Ваулиной не удалось. На электронный адрес заведующей направлен письменный запрос.