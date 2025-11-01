Курганцы стали чаще устанавливать самозапреты на кредиты

Более 100 тысяч курганцев написали заявление на самозапрет на выдачу кредита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области продолжает стремительно расти количество граждан, устанавливающих самозапрет на получение кредитов. По данным на 1 ноября 2025 года, этой мерой финансовой защиты воспользовались уже 95 711 жителей региона, что составляет 12 человек на каждые 100 жителей области. Об этом корреспондентке URA.RU в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«За один месяц — с 1 октября по 1 ноября 2025 года — количество жителей Курганской области с активным самозапретом увеличилось с 88 тысяч до 95 тысяч. Это означает прирост почти на семь тысяч граждан, решивших защитить себя от необдуманных кредитных обязательств», — пояснили URA.RU специалисты сервиса ОКБ.

Всего за октябрь в регионе было подано более 109 тысяч заявлений на установку самозапрета, что значительно превышает показатель предыдущего месяца — 100,7 тысяч заявлений. Одновременно выросло и число заявлений на снятие ограничений: с 7,6 тысяч в октябре до почти десяти тысяч в ноябре. Важным индикатором является доля граждан с самозапретом среди всего населения региона. Если на 1 октября этот показатель составлял 11,7 человека на каждые 100 жителей, то к 1 ноября он вырос до 12,6.

Курганская область следует общероссийскому тренду активного использования механизма самозапрета. По данным Объединенного Кредитного Бюро, в течение октября 2025 года россияне направили 1,29 миллиона заявлений на постановку самозапрета на кредиты. Это существенно больше, чем в предыдущие месяцы: в сентябре было подано более миллиона заявлений, а в августе — 911 тысяч.