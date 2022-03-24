Курган вошел в федеральную программу по поручению Путина

Количество загрязняющих веществ планируют снизить в городе в два раза Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Курган стал одним из населенных пунктов, где в рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируют в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Расширить список городов поручил президент России Владимир Путин.

«<…>Курган <…>. Это те города, где Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень высокое загрязнение воздуха. Задача — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза», — цитируют министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова на сайте министерства.

Помимо Кургана в список вошли 28 населенных пунктов. Список городов планируют утвердить до 1 июля. В министерстве отметили, что эксперимент в городах начнется 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря 2030 года. К 2025 году по каждому городу должны разработать и утвердить комплекс мероприятий, который приведет к снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.

В 2021 году стало известно, что предприятия Челябинской области получат дополнительные средства по программе «Чистый воздух». До 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.

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