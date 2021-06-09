Челябинская область получит дополнительные деньги из бюджета РФ

У Челябинска будет больше средств на улучшение экологической ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в число четырех российских регионов с большим количеством промышленных предприятий, которые получат дополнительные средства по программе «Чистый воздух». Об этом на заседании правительства РФ 10 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Стенограмма заседания выложена на сайте правительства.

«От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфортность жизни. Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха — достаточно острая экологическая проблема, — заявил Мишустин. — В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области». О том, сколько именно получит Челябинская область, пока не сообщается.

Самыми крупными промышленными центрами в регионе являются Челябинск и Магнитогорск. Ранее на совещании с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко, которое проходило в режиме ВКС, губернатор Алексей Текслер заявил, что со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов. До 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.