Мэрия вводит в школах Екатеринбурга новый урок

25 марта 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Мэрия планирует внедрить урок в школьную программу к учебному году 2022-2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Со следующего учебного года в школах Екатеринбурга может появиться новый предмет — об основах строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной среде и подтвердил вице-мэр по капстроительству Рустам Галямов, автор идеи. По его словам, сейчас в городе реализуется пилотный проект — со «стройклассами», которые набираются в факультативном порядке. «В городские школы было разослано предложение поучаствовать в такой образовательной программе. Откликнулась гимназия №2. В стройклассе там — 32 ученика (это восьмой, девятый и десятый классы), их сейчас в свободное от основных уроков время знакомят с азами, возят по крупным объектам. Есть задумка сделать такое же в других школах — с включением в школьную программу. Это позволило бы с малых лет растить готовых специалистов, которые по окончании учебы в вузах находили бы себя в отрасли, работали на развитие города», — рассказал Галямов. Городские власти также обсуждают возможность предоставления ученикам с хорошими отметками по предмету преимущества при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ. В проекте также участвует (в том числе финансово) местная «Гильдия строителей Урала». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Со следующего учебного года в школах Екатеринбурга может появиться новый предмет — об основах строительства. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной среде и подтвердил вице-мэр по капстроительству Рустам Галямов, автор идеи. По его словам, сейчас в городе реализуется пилотный проект — со «стройклассами», которые набираются в факультативном порядке. «В городские школы было разослано предложение поучаствовать в такой образовательной программе. Откликнулась гимназия №2. В стройклассе там — 32 ученика (это восьмой, девятый и десятый классы), их сейчас в свободное от основных уроков время знакомят с азами, возят по крупным объектам. Есть задумка сделать такое же в других школах — с включением в школьную программу. Это позволило бы с малых лет растить готовых специалистов, которые по окончании учебы в вузах находили бы себя в отрасли, работали на развитие города», — рассказал Галямов. Городские власти также обсуждают возможность предоставления ученикам с хорошими отметками по предмету преимущества при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ. В проекте также участвует (в том числе финансово) местная «Гильдия строителей Урала».