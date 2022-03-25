ЕР раздает продовольствие в центре гуманитарной помощи Мариуполя. Фото

25 марта 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Жителей Мариуполя интересуют многие вопросы: от пенсий до восстановления города Фото: пресс-служба «Единой России» «Единая Россия» открыла в освобожденном украинском Мариуполе центр гуманитарной помощи. Здесь местные жители смогут получить продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию, зарядить мобильный телефон и получить сим-карту. Об этом было сообщено во время посещения пункта временного размещения в поселке Володарское секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Ежедневно в пункте получают помощь около 1700 человек. Желающих эвакуируют в Россию. «В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, где создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться [в Мариуполе], чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — заявил местным жителям Андрей Турчак. Представители «ЕР» ответили на самые актуальные вопросы местных жителей: пока в магазинах ДНР будут использоваться и гривна, и рубль — чтобы люди не потеряли свои сбережения. В будущем в оборот войдет рубль;

пенсии пока назначаются минимальные. После разрешения всех процедур, пенсии будут назначаться исходя из стажа;

задача номер один после завершения спецоперации и освобождения Мариуполя — восстановить хозяйство. «Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал Денис Пушилин;

люди могут выехать в Россию из тех районов, которые уже полностью освобождены и находятся под контролем ДНР;

вернуться домой можно будет, как только «будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур», подчеркнул Пушилин. На освобожденных территориях начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий. «Его задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь», — рассказал Денис Пушилин. По его словам, восстанавливать некоторые здания смысла нет — вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, операция не направлена против мирного населения. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Андрей Турчак (в центре) и Денис Пушилин (справа) приехали в Мариуполь Фото: пресс-служба «Единой России» Центр гуманитарной помощи открылся в Мариуполе Фото: пресс-служба «Единой России» В Центре гуманитарной помощи местным жителям предоставляют убежище и еду Фото: пресс-служба «Единой России» Потерявшиеся люди ищут родных Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Единая Россия» открыла в освобожденном украинском Мариуполе центр гуманитарной помощи. Здесь местные жители смогут получить продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию, зарядить мобильный телефон и получить сим-карту. Об этом было сообщено во время посещения пункта временного размещения в поселке Володарское секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Ежедневно в пункте получают помощь около 1700 человек. Желающих эвакуируют в Россию. «В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, где создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться [в Мариуполе], чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — заявил местным жителям Андрей Турчак. Представители «ЕР» ответили на самые актуальные вопросы местных жителей: пенсии пока назначаются минимальные. После разрешения всех процедур, пенсии будут назначаться исходя из стажа; задача номер один после завершения спецоперации и освобождения Мариуполя — восстановить хозяйство. «Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал Денис Пушилин; люди могут выехать в Россию из тех районов, которые уже полностью освобождены и находятся под контролем ДНР; вернуться домой можно будет, как только «будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур», подчеркнул Пушилин. На освобожденных территориях начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий. «Его задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь», — рассказал Денис Пушилин. По его словам, восстанавливать некоторые здания смысла нет — вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, операция не направлена против мирного населения. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.