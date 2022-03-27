Бывшего вице-мэра Челябинска банкротит его экс-работодатель

Злоключения Сергея Мануйлова продолжаются и после того, как он объявил себя банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

Строительная компания «Гринфлайт» собирается получить более 300 тысяч рублей со своего экс-директора, бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова. Это следует из базы данных судебных дел. При этом истец и ответчик официально являются банкротами.

«ООО „Гринфлайт“ в лице конкурсного управляющего обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 320 тысяч рублей. Арбитражный суд определил: принять к производству требование кредитора, возбудить производство по требованию в рамках дела о банкротстве», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции).

Вице-мэром Челябинска по имущественным вопросам Мануйлов являлся до 2013 года, возглавив затем строительную компанию «Гринфлайт». Фирма занималась одним из крупнейших проектов в жилищном строительстве Челябинска — застройкой микрорайона «Академ риверсайд». В итоге компания обанкротилась, проблемы нескольких тысяч дольщиков пришлось решать властям региона. Мануйлова в 2018 году приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Он несколько раз просил смягчить наказание, и, в итоге, вышел по УДО в конце 2020 года.

После освобождения экс-чиновника привлекли к субсидиарной ответственности за банкротство «Гринфлайта» с суммой требований в 320 млн рублей. В ответ он подал заявление о личном банкротстве, которое удовлетворили 2 марта. На звонки Мануйлов не отвечает.

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