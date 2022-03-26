Невролог назвал факторы риска по развитию эпилепсии

Любые поражения мозга могут привести к эпилепсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Любые поражения мозга и внутренние наследственные мутации могут стать причиной развития эпилепсии. Об этом URA.RU рассказал детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов.

«Дебютировать эпилептический процесс может при любых поражениях мозга. Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические, например, приступ может возникнуть при опухоли мозга, или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии», — объяснил Павел Соколов.

В беседе с URA.RU детский невролог-эпилептолог, руководитель отделения эпилептологии и ЭЭГ — видеомониторинга медицинского центра «Невро-Мед», кандидат медицинских наук Сергей Айвазян добавил, что проявиться эпилепсия может в любом возрасте. «Случится первый эпилептический приступ может в любом возрасте. В каких-то случаях заболевание оказывается излечимым, в каких-то остается на всю жизнь. Все зависит от причин и форм эпилепсии. Предупредить развитие заболевания невозможно. Точной статистики в России нет, но встречается эпилепсия часто, в 0,5 — 0,75% популяции. Нет такого, что цифра случаев возросла, но, возможно, выявляемость стала лучше», — подчеркнул он.

Ежегодно 26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день». Целью его является повышение осведомленности об эпилепсии. Фиолетовый цвет стал символом дня из-за его благоприятного воздействия на нервную систему.

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