На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма.
«Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект.
Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей.
На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма. «Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект. Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей.