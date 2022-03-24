24 марта 2022

Школу Екатеринбурга защитили от террористов с помощью нейросети. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка и настройка тепловизоров гимназии № 35. Екатеринбург, видеокамера, камера наблюдения, установка, камера видеонаблюдения, настройка, техник, видеонаблюдение
Происходящее в школе будит фиксировать камера и микрофон Фото:

На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма.

«Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект.

Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей.

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На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма. «Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект. Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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