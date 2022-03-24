Школу Екатеринбурга защитили от террористов с помощью нейросети. Видео

25 марта 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Происходящее в школе будит фиксировать камера и микрофон Фото: Анна Майорова © URA.RU На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма. «Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект. Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На входе в школу №215 «Созвездие» в Екатеринбурге установлена система, реагирующая на звуки стрельбы и угрожающие слова. Как только нейросеть зафиксирует угрозу, она запишет директору видео происходящего, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Предполагается, что система позволит улучшить защиту школ от терроризма. «Нейросеть работает таким образом, чтобы улавливать „тревожные слова“. Как только такое слово звучит, видео с контекстом происходящего направляется на телефон директора. [В случае угрозы теракта] система позволит сделать реакцию властей и силовиков быстрее», — сказал руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков, представляющий проект. Он отметил, что камера и микрофон настроены на входах в школу, поскольку именно там, предположительно, может появиться угроза. Система распознает звуки разбивания стекла, передергивания затвора, взрыва и другие. В будущем список контрольных слов и звуков можно будет увеличить и настроить нейросеть так, чтобы она улавливала слова, сигнализирующие о буллинге среди детей.