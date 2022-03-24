В Миассе на 83 млн ищут застройщика на новый микрорайон

Администрация Миасса проведет аукцион 28 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Миасса (Челябинская область) ищет застройщика, который возьмется за строительство нового микрорайона со школой и детским садом в северной части города. Как сообщается на сайте мэрии, аукцион пройдет 28 апреля, начальная цена контракта составит 83,8 млн рублей.

«В северной части Миасса на площади 190—400 тысяч квадратных метров построят новый микрорайон. 30% площади будет предназначено для нужд муниципалитета. Предельная высота домов — 25 этажей. В составе жилого комплекса будут школа, детский сад, объекты социального обслуживания, магазины и другие коммерческие помещения, инженерная и транспортная инфраструктура», -говорится в постановлении администрации.

Компания, победившая в конкурсе, должна будет также озеленить территорию микрорайона. Застройщик имеет право определять внешний вид домов, их количество и этажность. Однако, в своем постановлении мэрия Миасса обязует будущего застройщика предусмотреть разную этажность микрорайона.

Минимальная площадь однокомнатной квартиры в новом районе будет равняться 40 квадратным метрам. Площадь двухкомнатной будет 60 квадратов, а трехкомнатной — 80 квадратных метров. Документацию, согласно техзаданию, необходимо подготовить и согласовать с госэкспертизой и администрацией Миасса в течение 1,5 года. На строительство микрорайона отводится 6 лет.

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