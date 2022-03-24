24 марта 2022

В Миассе на 83 млн ищут застройщика на новый микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репортаж по мусорным войнам из Миасса, администрация миасского городского округа
Администрация Миасса проведет аукцион 28 апреля Фото:

Администрация Миасса (Челябинская область) ищет застройщика, который возьмется за строительство нового микрорайона со школой и детским садом в северной части города. Как сообщается на сайте мэрии, аукцион пройдет 28 апреля, начальная цена контракта составит 83,8 млн рублей.

«В северной части Миасса на площади 190—400 тысяч квадратных метров построят новый микрорайон. 30% площади будет предназначено для нужд муниципалитета. Предельная высота домов — 25 этажей. В составе жилого комплекса будут школа, детский сад, объекты социального обслуживания, магазины и другие коммерческие помещения, инженерная и транспортная инфраструктура», -говорится в постановлении администрации.

Компания, победившая в конкурсе, должна будет также озеленить территорию микрорайона. Застройщик имеет право определять внешний вид домов, их количество и этажность. Однако, в своем постановлении мэрия Миасса обязует будущего застройщика предусмотреть разную этажность микрорайона.

Минимальная площадь однокомнатной квартиры в новом районе будет равняться 40 квадратным метрам. Площадь двухкомнатной будет 60 квадратов, а трехкомнатной — 80 квадратных метров. Документацию, согласно техзаданию, необходимо подготовить и согласовать с госэкспертизой и администрацией Миасса в течение 1,5 года. На строительство микрорайона отводится 6 лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Миасса (Челябинская область) ищет застройщика, который возьмется за строительство нового микрорайона со школой и детским садом в северной части города. Как сообщается на сайте мэрии, аукцион пройдет 28 апреля, начальная цена контракта составит 83,8 млн рублей. «В северной части Миасса на площади 190—400 тысяч квадратных метров построят новый микрорайон. 30% площади будет предназначено для нужд муниципалитета. Предельная высота домов — 25 этажей. В составе жилого комплекса будут школа, детский сад, объекты социального обслуживания, магазины и другие коммерческие помещения, инженерная и транспортная инфраструктура», -говорится в постановлении администрации. Компания, победившая в конкурсе, должна будет также озеленить территорию микрорайона. Застройщик имеет право определять внешний вид домов, их количество и этажность. Однако, в своем постановлении мэрия Миасса обязует будущего застройщика предусмотреть разную этажность микрорайона. Минимальная площадь однокомнатной квартиры в новом районе будет равняться 40 квадратным метрам. Площадь двухкомнатной будет 60 квадратов, а трехкомнатной — 80 квадратных метров. Документацию, согласно техзаданию, необходимо подготовить и согласовать с госэкспертизой и администрацией Миасса в течение 1,5 года. На строительство микрорайона отводится 6 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...