В свердловских школах сняли коронавирусные ограничения

25 марта 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Требования по соблюдению социальной дистанции в школах отменят Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловский Роспотребнадзор смягчает некоторые коронавирусные ограничения в учебных заведениях с 26 марта. Изменения опубликованы на сайте регионального ведомства. «Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса», — сказано в официальном сообщении Например, будут отменены требования по соблюдению социальной дистанции между учащимися в местах проведения аттестации. Кроме того, снимается ограничение, когда уроки и перемены у разных классов начинаются в разное время. Также будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Родители смогут посещать школу, но при условии наличия маски, а также сведений о вакцинации. Сохранится комплекс противоэпидемических мероприятий и обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены будет отменено. По данным на 25 марта в Свердловской области выявлено 1 164 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших — 419 497. Выздоровевших — 4 007 человек. Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский Роспотребнадзор смягчает некоторые коронавирусные ограничения в учебных заведениях с 26 марта. Изменения опубликованы на сайте регионального ведомства. «Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса», — сказано в официальном сообщении Например, будут отменены требования по соблюдению социальной дистанции между учащимися в местах проведения аттестации. Кроме того, снимается ограничение, когда уроки и перемены у разных классов начинаются в разное время. Также будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Родители смогут посещать школу, но при условии наличия маски, а также сведений о вакцинации. Сохранится комплекс противоэпидемических мероприятий и обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены будет отменено. По данным на 25 марта в Свердловской области выявлено 1 164 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших — 419 497. Выздоровевших — 4 007 человек. Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19.