24 марта 2022

В свердловских школах сняли коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, медицинская маска, школа, защитная маска, единый государственный экзамен, маска на лицо, школьная парта, covid19, коронавирус
Требования по соблюдению социальной дистанции в школах отменят Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский Роспотребнадзор смягчает некоторые коронавирусные ограничения в учебных заведениях с 26 марта. Изменения опубликованы на сайте регионального ведомства.

«Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса», — сказано в официальном сообщении

Например, будут отменены требования по соблюдению социальной дистанции между учащимися в местах проведения аттестации. Кроме того, снимается ограничение, когда уроки и перемены у разных классов начинаются в разное время. Также будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Родители смогут посещать школу, но при условии наличия маски, а также сведений о вакцинации.

Сохранится комплекс противоэпидемических мероприятий и обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены будет отменено.

По данным на 25 марта в Свердловской области выявлено 1 164 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших — 419 497. Выздоровевших — 4 007 человек. Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19.

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Свердловский Роспотребнадзор смягчает некоторые коронавирусные ограничения в учебных заведениях с 26 марта. Изменения опубликованы на сайте регионального ведомства. «Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса», — сказано в официальном сообщении Например, будут отменены требования по соблюдению социальной дистанции между учащимися в местах проведения аттестации. Кроме того, снимается ограничение, когда уроки и перемены у разных классов начинаются в разное время. Также будет разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Родители смогут посещать школу, но при условии наличия маски, а также сведений о вакцинации. Сохранится комплекс противоэпидемических мероприятий и обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены будет отменено. По данным на 25 марта в Свердловской области выявлено 1 164 случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших — 419 497. Выздоровевших — 4 007 человек. Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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